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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara, Cumhuriyetimizin kuruluşu, ilerlemesi ve demokrasinin gelişme sürecinin merkezidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Azim ve kararlılıkla, vatanımızın işgal girişimine karşı sürdürülen mücadelede tarihi bir önem üstlenen Ankara, Cumhuriyetimizin kuruluşu, ilerlemesi ve demokrasinin gelişme sürecinin de merkezidir" dedi.

Zafer Fatih Beyaz   | 13.10.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara, Cumhuriyetimizin kuruluşu, ilerlemesi ve demokrasinin gelişme sürecinin merkezidir

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Ankara'nın 13 Ekim 1923'te başkent ilan edilmesinin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ankara'nın, İstiklal Savaşı'nda tarihi bir karargah merkezi görevi üstlenerek, stratejik kararların alınmasına ve Cumhuriyete uzanan yolda temel kurumların kuruluşuna ev sahipliği yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Ankara'nın başkent ilan edilişinin yıl dönümünü kutluyorum. Azim ve kararlılıkla, vatanımızın işgal girişimine karşı sürdürülen mücadelede tarihi bir önem üstlenen Ankara, Cumhuriyetimizin kuruluşu, ilerlemesi ve demokrasinin gelişme sürecinin de merkezidir. Cumhuriyetimizin gurur verici seviyelere ulaşmasında büyük payı bulunan başkent Ankara'nın, kültürel kimliği ve tarihsel zenginliklerinin korunması büyük önem arz etmektedir.

Binlerce yıllık devlet mirasımızın temsilcisi olan Ankara, bundan sonra da ülkemizin gelişmesinde, Cumhuriyetimizin kazanımlarının güçlenmesinde, demokrasimizin ilerlemesinde öncü rol oynamaya devam edecektir. Bu anlamlı günde Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve şükranla yad ediyor, vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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