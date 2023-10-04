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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ne geldi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ne geldi.

Mümin Altaş  | 04.10.2023 - Güncelleme : 04.10.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ne geldi Fotoğraf: Aytaç Ünal/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Efkan Ala ile genel başkan yardımcıları karşıladı.

Erdoğan'ın, 7 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'ne ilişkin parti yetkilileriyle çalışma yapacağı öğrenildi.

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