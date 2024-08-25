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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat Komando Tabur Komutanlığı açılışına katıldı. - VTR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu mezarlığını ziyaret etti.

Emre Ilıkan, Şener Toktaş  | 25.08.2024 - Güncelleme : 25.08.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti

Bitlis

Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinlikleri için Ahlat'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki dünyanın en büyük Türk İslam mezarlarından biri olan Selçuklu mezarlığına ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da eşlik etti.

Ziyarette, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua okudu.

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