Dolar
18.35
Euro
18.01
Altın
1,660.71
ETH/USDT
1,253.00
BTC/USDT
18,447.00
BIST 100
3,245.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile ticaret hacmimiz 100 milyar dolar hedefine kısa sürede varacaktır

Mehmet Tosun   | 22.09.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile ticaret hacmimiz 100 milyar dolar hedefine kısa sürede varacaktır

Ankara

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 77. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta, önde gelen ABD'li iş insanlarını kabulünde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD ile ticaret hacmimiz, bu ivmenin doğru ve kararlı muhafaza edilmesi halinde 100 milyar dolar hedefine kısa sürede varacaktır. ABD'den aldığımız gazı önümüzdeki dönemde daha uygun şartlarla artırmak istiyoruz. Amerikan LNG'sinin bölge ülkelerine ulaştırılmasında iş birliğine hazırız. ABD'nin 2018'de uygulamaya koyduğu çelik ve alüminyum sektöründeki ilave gümrük vergilerinin kaldırılması müşterek çabalarımıza önemli katkı sağlayacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"ABD ile savunma sanayi iş birliğimizin önüne getirilen müttefiklik hukukuna aykırı suni engeller, NATO coğrafyasının güvenliğini de menfi şekilde etkiliyor. (Savunma sanayisindeki engeller) Birtakım lobilerin karar alıcılar üzerindeki baskısı sonucu gelişen bu yanlı tutum Amerikan çıkarlarına da zarar vermektedir."

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'ABD ile ticaret hacmimiz 100 milyar dolar hedefine kısa sürede varacaktır'
Osmaniye'de fırtına ve sağanak nedeniyle ev, iş yeri ve alt geçitleri su bastı
Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına tabip, diş tabibi ve eczacı ataması yapılacak
Nevşehir’de sağanak sele yol açtı
Türkiye, Ukrayna’da ayrılıkçıların tek taraflı referandum girişimlerinden endişe duyuyor

Benzer haberler

'ABD ile ticaret hacmimiz 100 milyar dolar hedefine kısa sürede varacaktır'

'ABD ile ticaret hacmimiz 100 milyar dolar hedefine kısa sürede varacaktır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimiyle Rusya-Ukrayna, 200 savaş esirini takas etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Liz Truss ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Liz Truss ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen ile bir araya geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet