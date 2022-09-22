Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile ticaret hacmimiz 100 milyar dolar hedefine kısa sürede varacaktır
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 77. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta, önde gelen ABD'li iş insanlarını kabulünde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD ile ticaret hacmimiz, bu ivmenin doğru ve kararlı muhafaza edilmesi halinde 100 milyar dolar hedefine kısa sürede varacaktır. ABD'den aldığımız gazı önümüzdeki dönemde daha uygun şartlarla artırmak istiyoruz. Amerikan LNG'sinin bölge ülkelerine ulaştırılmasında iş birliğine hazırız. ABD'nin 2018'de uygulamaya koyduğu çelik ve alüminyum sektöründeki ilave gümrük vergilerinin kaldırılması müşterek çabalarımıza önemli katkı sağlayacaktır." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:
"ABD ile savunma sanayi iş birliğimizin önüne getirilen müttefiklik hukukuna aykırı suni engeller, NATO coğrafyasının güvenliğini de menfi şekilde etkiliyor. (Savunma sanayisindeki engeller) Birtakım lobilerin karar alıcılar üzerindeki baskısı sonucu gelişen bu yanlı tutum Amerikan çıkarlarına da zarar vermektedir."
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