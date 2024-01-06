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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı kabul etti.

Kaan Bozdoğan  | 06.01.2024 - Güncelleme : 06.01.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı kabul etti Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar / TCCB

İstanbul

Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de hazır bulundu.

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