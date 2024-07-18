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Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç, Alman Bakan Pentz'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Almanya Hessen Eyaleti Federal ve Avrupa İşleri Bakanı Manfred Pentz ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Faruk Hanedar  | 18.07.2024 - Güncelleme : 18.07.2024
Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç, Alman Bakan Pentz'i kabul etti Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/ AA

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkileri, Avrupa'da yükselen aşırı sağ ve İslam düşmanlığı, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ilişkileri, AB üyelik süreci, Avrupa Parlamentosu seçim sonuçları, Almanya ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve eğitim alanında işbirliği konuları ele alındı.

Kılıç, görüşmede, İsrail'in Gazze'de aylardır devam eden zulmü ve katliamlarının önlenmesi için ihtiyaç duyulan uluslararası desteğe dikkati çekti.

Toplantı sonrasında Kılıç ve Pentz, birbirlerine hediye verdi.

Ardından heyetler kısa bir sahil gezisi yaparken, Kılıç ve Pentz, İstanbul'un tarihi ve kültürel mirası üzerine sohbet etti.

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