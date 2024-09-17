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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'tan Panathinaikos-Maccabi maçında açılan pankarta tepki

Kılıç, Kıbrıs Rum Kesimi'nde oynanan Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv basketbol maçında açılan pankarta ilişkin "Siyasi ve ahlaksız propaganda için uluslararası spor ve basketbol otoritelerini göreve davet ediyorum" dedi.

Mümin Altaş  | 17.09.2024 - Güncelleme : 17.09.2024
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'tan Panathinaikos-Maccabi maçında açılan pankarta tepki

Ankara

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kıbrıs Rum Kesimi'nde Yunanistan ekibi Panathinaikos ile İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla oynanan basketbol hazırlık turnuvası maçında Rum taraftarlar tarafından açılan "Yıllar süren yasa dışı işgal. Unutmuyoruz." yazılı pankarta tepki gösterdi.

Hazırlık maçında siyasi propaganda yapan bir grup taraftar tarafından açılan ve sporun ahlakına yakışmayan pankartı kınadığını vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"Bu siyasi ve ahlaksız propaganda için uluslararası spor ve basketbol otoritelerini göreve davet ediyorum. Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'ı, sporun ahlakına yakışmayan bu pankart sebebiyle göstermiş olduğu tepki sebebiyle tebrik ediyorum."

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