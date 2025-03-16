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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, AK Parti MKYK üyesi Özil ile Arsenal-Chelsea maçını izledi

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi eski futbolcu Mesut Özil ile İngiltere'nin başkenti Londra'da oynanan Arsenal-Chelsea maçını izledi.

Zuhal Demirci  | 16.03.2025 - Güncelleme : 16.03.2025
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, AK Parti MKYK üyesi Özil ile Arsenal-Chelsea maçını izledi

İngiltere

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Almanya'daki programının ardından çeşitli temaslarda bulunmak üzere İngiltere’nin başkenti Londra'ya geldi.

Büyükelçi Kılıç, Londra'daki Emirates Stadında oynanan Arsenal-Chelsea maçını, AK Parti MKYK üyesi eski futbolcu Mesut Özil ile izledi.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç, bu ülkedeki temasları kapsamında AK Parti Londra Temsilciliğini ziyaret edecek.

Kılıç, daha sonra Mesut Özil ile AFC Wimbledon futbol kulübünde düzenlenecek açık iftar etkinliğine katılacak.

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