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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Vekili Bass ile görüştü

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Vekili John Bass ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Zafer Fatih Beyaz  | 09.01.2025 - Güncelleme : 09.01.2025
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Vekili Bass ile görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeleri, geçiş sürecini ve terör örgütleriyle ortak mücadele konularını ele aldık. Aynı zamanda, başta elektrik ve konut ihtiyacı olmak üzere Suriye'nin yeniden inşası hususunda neler yapılabileceğine dair değerlendirmelerde bulunduk."

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