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Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Altınok, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, üniversite öğrencileriyle buluştu.

Ömer Olcay  | 14.03.2024 - Güncelleme : 14.03.2024
Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Altınok, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

Ankara

Altınok'un basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Altınok, Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesince Orhan Zaim Konferans Salonu'nda düzenlenen "Yerel Yönetimler" konulu konferansa katıldı.

Turgut Altınok, konuşmasında, Türkiye'de yerel yönetim anlayışındaki değişikliklere dikkati çekerek, deneyimlediği örnekleri öğrencilere aktardı.

Yerel yönetimlerin asfalt, temizlik ve kanalizasyon gibi altyapı sorumluluğunun geride kaldığını ifade eden Altınok, şöyle konuştu:

"Sağlık ocakları ve hastane yaptık. İlgili bakanlığa devrettik. Böylece belediyecilikte ilk defa altyapının dışında insanın diğer sorunlarıyla da ilgilenen bir belediyecilik anlayışını geliştirdik. İlçede ilk defa kütüphaneyi biz kurduk. Yani yerel yönetimlerin felsefesini insan odaklı hizmetlere döndürme aşamasında benim de katkım oldu."

"Ankara'yı turizm açısından önemli bir merkez yapmak istiyoruz"

Belediye başkanının şehrin sadece bugününü değil geleceğini de planlamak ve yönetmek zorunda olduğunu ifade eden Altınok, kentteki yöneticilerin, şehir ekonomisine çeşitli projeler geliştirerek katkıda bulunmasının önemine işaret etti.

Ankara'nın tarih ve kültürüyle turizm potansiyele sahip olduğunu dile getiren Altınok, "Ankara'yı turizm açısından önemli bir merkez yapmak, önce kent merkezinden başlamak istiyoruz. Ulus tarihi alanı çevresiyle birlikte yeni bir düzenlemeyle turizm alanı yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Altınok, Akyurt'ta inşaatı devam eden uluslararası fuar alanını bitireceklerini, termal kaynakları değerlendireceklerini ve müzeler inşa edeceklerini, tropik sera oluşturacaklarını söyledi.

Etkinliğe, Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Yalçın Zaim, Mütevelli Heyeti Üyesi Cengiz Altınkaya, Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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