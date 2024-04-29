MİT, Irak'ın kuzeyinde 15 teröristi etkisiz hale getirdi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde son bir haftada düzenlediği operasyonlarda eylem hazırlığındaki 15 teröristi etkisiz hale getirdi.
Ankara
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birliklerine ve sınır karakollarına yönelik eylem hazırlığı yapmak üzere organize olan terörist grubu tespit etti.
Bunun üzerine son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, aralarında sözde yönetici düzeyde örgüt mensuplarının da bulunduğu 15 terörist etkisiz hale getirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.