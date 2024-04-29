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MİT, Irak'ın kuzeyinde 15 teröristi etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde son bir haftada düzenlediği operasyonlarda eylem hazırlığındaki 15 teröristi etkisiz hale getirdi.

İsmet Karakaş  | 29.04.2024 - Güncelleme : 29.04.2024
MİT, Irak'ın kuzeyinde 15 teröristi etkisiz hale getirdi

Ankara

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birliklerine ve sınır karakollarına yönelik eylem hazırlığı yapmak üzere organize olan terörist grubu tespit etti.

Bunun üzerine son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, aralarında sözde yönetici düzeyde örgüt mensuplarının da bulunduğu 15 terörist etkisiz hale getirildi.

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