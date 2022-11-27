Dolar
18.63
Euro
19.40
Altın
1,754.87
ETH/USDT
1,217.00
BTC/USDT
16,556.00
BIST 100
4,874.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumayeri'nde depremde ağır hasar gören yapıların yıkımına başlandı

Düzce'de meydana gelen depremin ardından Cumayeri ilçesinde "acil yıkım" kararı verilen yapıların yıkımına başlandı.

Ömer Ürer, Ömer Faruk Şimşek   | 27.11.2022
Cumayeri'nde depremde ağır hasar gören yapıların yıkımına başlandı

Düzce

Merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen ilçede 3'ü cami 23 bina için "acil yıkım" kararı çıktı.

Kararın ardından hazırlıklarını tamamlayan ekipler, Yaka Camisi'nde yıkım işlemlerine başladı.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, gazetecilere, ilçe merkezinde ağır hasar alan 3 cami bulunduğunu, bunlardan ilkinin yıkımına başladıklarını bildirdi.

Koloğlu, karar kapsamında Ayşe Metin ve Orta Mahalle camileri ile 20 yapının daha yıkılacağını belirterek, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, AFAD ve halkın desteğiyle camilerin yerine daha güzellerini bir an önce yapmaya çalışacağız." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Konya'daki barınakta bulunan hayvanlar sağlık taramasından geçirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Öğrenim kredisi) Bakanımız heyetiyle ücreti belirleyip onaya getirecek sonra açıklama yapacağız
Cumayeri'nde depremde ağır hasar gören yapıların yıkımına başlandı
Bakan Akar'dan "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin enselerinde" vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Pençe-Kilit" mesajı

Benzer haberler

Cumayeri'nde depremde ağır hasar gören yapıların yıkımına başlandı

Cumayeri'nde depremde ağır hasar gören yapıların yıkımına başlandı

Düzce'de depremzedelerin çadır kentlerde konaklaması sürüyor

Endonezya'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 321'e yükseldi

Düzce'de 4,3 şiddetindeki depremde panikle balkondan atlayan 2 kişi yaralandı

Düzce'de 4,3 şiddetindeki depremde panikle balkondan atlayan 2 kişi yaralandı
Bakan Kurum, depremin yaşandığı Düzce'de bina yıkım çalışmasına katıldı

Bakan Kurum, depremin yaşandığı Düzce'de bina yıkım çalışmasına katıldı
Düzce'de tahliye işlemleri biten binalarda yıkım çalışmaları sürüyor

Düzce'de tahliye işlemleri biten binalarda yıkım çalışmaları sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet