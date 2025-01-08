Dolar
35.39
Euro
36.53
Altın
2,653.85
ETH/USDT
3,362.20
BTC/USDT
95,860.00
BIST 100
9,932.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul’da “MÜSİAD 2024 Yılı Değerlendirmesi ve 2025 Yılı Beklentileri” programında konuşuyor
logo
Gündem

Çukurova Uluslararası Havalimanı 5 ayda 2 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İç hatlarda 10 bin 272, dış hatlarda 3 bin 426 olmak üzere, toplam 13 bin 698 uçak havalimanımıza iniş kalkış yaptı." ifadesini kullandı.

Mehmet Can Toptaş  | 08.01.2025 - Güncelleme : 08.01.2025
Çukurova Uluslararası Havalimanı 5 ayda 2 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açıldığı 10 Ağustos 2024'ten bu yana 2 milyon 8 bin 448 yolcuyu ağırladığını belirterek, "İç hatlarda 10 bin 272, dış hatlarda 3 bin 426 olmak üzere, toplam 13 bin 698 uçak havalimanımıza iniş kalkış yaptı." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın yolcu ve uçak trafiğine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Havalimanının açılışının yapıldığı 10 Ağustos 2024'ten bu yana iç hatlarda 1 milyon 546 bin 408, dış hatlarda ise 462 bin 40 olmak üzere toplam 2 milyon 8 bin 448 yolcuyu ağırladığını aktaran Uraloğlu, "İç hatlarda 10 bin 272, dış hatlarda 3 bin 426 olmak üzere, toplam 13 bin 698 uçak havalimanımıza iniş kalkış yaptı." bilgisini verdi.

Uraloğlu, havalimanının yıllık 9 milyon yolcu kapasitesi, 110 bin metrekare terminal alanı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"3 bin 500 metre uzunluğa ve 60 metre genişliğine sahip ana pistine en geniş gövdeli uçaklar dahi iniş-kalkış gerçekleştirebiliyor. Mersin, Adana, Osmaniye ve Niğde'ye olan yakınlığıyla da bu şehirlerde yaşayan 5 milyonun üstündeki vatandaşımıza hizmet eden havalimanımız, Türkiye'nin Orta Doğu ülkelerine açılan en önemli kapılarından biri."

Havalimanının bölgesel olması niteliğiyle de havacılık alanındaki en önemli altyapı yatırımlarından biri olduğunu vurgulayan Uraloğlu, burasının Çukurova Bölgesi'nin gelişimine büyük katkı sağlayacağını ve bölgesel kalkınmanın lokomotifi olacağını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Demokratik bir Suriye'nin inşa edilmesinde elimizden geleni yapacağız
İstanbul-Hakkari Bilim Olimpiyatları Yarışması'nın ikinci aşaması tamamlandı
Bitlis'te yakalanan Suriye uyruklu terörist tutuklandı
Kuraklık ve olumsuz hava şartları ayçiçeği üretimini olumsuz etkiledi
Çukurova Uluslararası Havalimanı 5 ayda 2 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi

Benzer haberler

Çukurova Uluslararası Havalimanı 5 ayda 2 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi

Çukurova Uluslararası Havalimanı 5 ayda 2 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi

Türkiye, Türksat 5A ile televizyon yayıncılığında lig atladı

Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı 3 yaşında

Lojistik ve taşımacılık hizmetleri ihracatında 2024 beklentisi 39 milyar doların üzerinde

Lojistik ve taşımacılık hizmetleri ihracatında 2024 beklentisi 39 milyar doların üzerinde
Yerli yapay zeka 64 binin üzerinde oltalama saldırısını engelledi

Yerli yapay zeka 64 binin üzerinde oltalama saldırısını engelledi
Aliyev, Azerbaycan uçağının düşürülmesinde suçu olanların cezalandırılmasını talep ettiklerini söyledi

Aliyev, Azerbaycan uçağının düşürülmesinde suçu olanların cezalandırılmasını talep ettiklerini söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet