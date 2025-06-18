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Çorum'da KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti

Çorum'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

Serdar Coşkun  | 18.06.2025 - Güncelleme : 18.06.2025
Çorum'da KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti

Çorum

Alaca ilçesine bağlı Tutluca köyünde yaşayan İsmet Arslan (51), tarlada çalıştığı esnada vücuduna kene yapıştığını fark edince Alaca Devlet Hastanesine başvurdu.

KKKA hastalığı şüphesiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Arslan, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.

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