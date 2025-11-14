Çorum'da dolu nedeniyle meydana gelen trafik kazalarında 10 kişi yaralandı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde dolu yağışının neden olduğu kazalarda 10 kişi yaralandı.
Çorum
Çorum-Sungurlu kara yolu Kırankışla köyü yakınlarında etkili olan dolu yağışı sırasında 3 otomobil ile bir cip çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Çorum-Sungurlu kara yolunun 10. kilometresinde ise Tevfik Ö'nün kullandığı 19 ADR 483 plakalı otomobil, dolu nedeniyle kayganlaşan yolda bariyere çarptı.
Kazalarda araçlarda bulunan 10 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.