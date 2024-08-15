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Çorum'da çıkan anız yangınında yaklaşık 3 bin 500 dekar tarım alanı zarar gördü

Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan anız yangını, yaklaşık 3 bin 500 dekar tarım alanında zarara yol açtı.

Serdar Coşkun  | 15.08.2024 - Güncelleme : 15.08.2024
Çorum'da çıkan anız yangınında yaklaşık 3 bin 500 dekar tarım alanı zarar gördü Fotoğraf: Serdar Coşkun/AA

Çorum

Yeşilyurt köyü Bağlar mevkisinde bir tarlada başlayan anız yangını kısa sürede etrafa yayıldı.

İhbar üzerine köye Alaca Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, vatandaşların da yardımıyla yangını kontrol altına aldı.

İş makinelerinin de kullanıldığı söndürme çalışmaları sayesinde yangının ormanlık alana sıçraması engellendi.

Yangın nedeniyle içinde ayçiçeği tarlası, üzüm bağları, ceviz bahçeleri ve hasat edilmiş buğday tarlalarının bulunduğu yaklaşık 3 bin 500 dekar tarım arazisi zarar gördü.

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