Dolar
36.43
Euro
38.04
Altın
2,873.54
ETH/USDT
2,326.20
BTC/USDT
85,542.00
BIST 100
9,737.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Çorum'da 8 sahipsiz köpeğin saldırdığı öğrenci yaralandı

Çorum'un Mecitözü ilçesinde sabah okula giderken 8 sahipsiz köpeğin saldırdığı 14 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kemal Ceylan  | 27.02.2025 - Güncelleme : 27.02.2025
Çorum'da 8 sahipsiz köpeğin saldırdığı öğrenci yaralandı

Çorum

Mecitözü Atatürk Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi B.Ö, 25 Şubat'ta sabah okulun çevresindeki sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Saldırıda bacağından ısırılan B.Ö'nün montu ve ayakkabıları parçalandı.

İhbar üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Mecitözü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Hastanedeki tedavisinin ardından B.Ö'ye 4 gün istirahat raporu verildi.

B.Ö'nün annesi Lale Ö, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının okula girmek üzereyken saldırıya uğradığını, kaçmaya çalışırken 2 kez düştüğünü söyledi.

Saldırı haberini aldıklarında iş yerinden ayrılıp eşiyle birlikte hastaneye gittiğini belirten Lale Ö, "Kızımın kıyafetleri kalın olduğu için saldırıyı bacağındaki bir ısırıkla atlattı ama çok daha ağır yaralanabilirdi. Montu ve ayakkabıları parçalandı." dedi.

Ev ve okul çevresinde çok fazla sahipsiz sokak hayvanı olduğunu dile getiren anne, bu nedenle çocuklarını işten fırsat buldukça kendilerinin okula bıraktığını anlattı.

Sahipsiz hayvanlarla ilgili en kısa sürede çözüm beklediğinin altını çizen Lale Ö, "Etrafta çok fazla köpek olduğu için bir yere gidemiyoruz. Kış günü hayvanlar aç, insanlar haliyle sokaklara yiyecek bırakıyor. Bu durumda hayvanlar da buraları benimsiyor. Bu sorun hemen çözülmeli. Benim kızıma 8 köpek saldırdı. Çok daha ağır yaralanabilirdi, uzuv kaybedebilirdi. Kızım zaten köpeklerden korkuyor, saldırıdan dolayı psikolojisi bozuldu. Buradan uzaklaşması için Çorum'daki akrabalarımızın evine gönderdik. Bu hayvanlar insanlar için çok tehlikeli." diye konuştu.

Öte yandan, 8 sahipsiz köpeğin öğrenciye saldırı anı, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti Genel Başkanvekili Ala: Terör örgütü kendisini feshederse Türkiye prangalarından kurtulmuş olacak
TBMM Kartalkaya'daki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, Grand Kartal Otel'de incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesini ziyaret etti
İmralı: Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir
Emine Erdoğan'dan "2. Şule Yüksel Şenler Kitap ve Kültür Günleri Programı"na ilişkin paylaşım

Benzer haberler

Çorum'da 8 sahipsiz köpeğin saldırdığı öğrenci yaralandı

Çorum'da 8 sahipsiz köpeğin saldırdığı öğrenci yaralandı

Çorum'da 71 kadın ressamın ortak sergisi açıldı

Çorum Millet Bahçesi'ndeki göletin yüzeyi buzla kaplandı

Çorum'da yaralı bulunan tilki koruma altına alındı

Çorum'da yaralı bulunan tilki koruma altına alındı
Şehit Sözleşmeli Er Uslu'nun annesine verdiği "ev" sözünü bakanlık yerine getirecek

Şehit Sözleşmeli Er Uslu'nun annesine verdiği "ev" sözünü bakanlık yerine getirecek
Çorum'da yüzeyi buzla kaplanan Yeşil Göl ziyaretçilerini ağırlıyor

Çorum'da yüzeyi buzla kaplanan Yeşil Göl ziyaretçilerini ağırlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet