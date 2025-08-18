Çorum, Malatya ve Gümüşhane'de çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor
Çorum'un Çalyayla köyünde, Malatya'nın Doğanyol ve Gümüşhane'nin Kelkit ilçelerinde ormanlık alanda çıkan yangınlara müdahale ediliyor.
Ankara
Çorum'un Çalyayla köyünün Cıllık mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Çorum Belediyesi, AFAD ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ediyor.
Söndürme çalışmalarında çevre belediyelerden 10 tanker, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 8 arazöz ve 8 ilk müdahale aracı kullanılıyor. Ekiplere, vatandaşlar da iş makineleriyle destek veriyor.
Sarp yamaçlardan oluşan bölgede itfaiye ekipleri, yaklaşık 500 metrelik hortumlar uzatarak yanan bölgelere müdahale ediyor.
Çorum Valisi Ali Çalgan, AA muhabirine, yangın ihbarıyla birlikte ilgili kurumların bölgeye sevk edildiğini söyledi.
Ayrıca Kastamonu'nun Tosya ilçesinden yangına müdahale helikopteri çağrıldığını belirten Çalgan, "Yangın müdahale helikopteri bölgede söndürme çalışmalarına başladı. Ekiplerimizin de müdahalesi sürüyor." dedi.
Malatya
Malatya'nın Doğanyol ilçesi Yalınca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Malatya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangının geniş alana yayılmaması için ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Öte yandan, yangının yerleşim yerlerine ulaşması ihtimaline karşı bazı ahırlardaki hayvanlar bölgeden tahliye edildi.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, yaptığı açıklamada, Doğanyol ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahalenin devam ettiğini belirtti.
Geçmiş olsun dileğinde bulunan Yavuz, bir alan dışında yangının kontrol altına alındığını kaydetti.
Gümüşhane
Kelkit ilçesinde Gümüşgöze Beldesi Fatih Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, İlçe Özel İdaresi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangının geniş alana yayılmaması için ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, AA muhabirine, yangın ihbarı üzerine belediye ekiplerini olay yerine sevk ettiklerini, çalışmaların sürdüğünü söyledi.