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CİMER'in çalışma usul ve esasları Cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek

Hamdi Çelikbaş   | 03.06.2022
CİMER'in çalışma usul ve esasları Cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinin (CİMER) çalışma usul ve esaslarının Cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Başkanlığın görevlerine ilişkin maddeye fıkra eklendi.

Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin talep, görüş ve önerilerin kolayca iletilebilmesi ve bunların ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca değerlendirilerek cevaplandırılması amacıyla kurulan CİMER'in çalışma usul ve esasları Cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmelik ile belirlenecek.


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