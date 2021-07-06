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Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Kurban Bayramı öncesi Suriye'ye geçişler başladı

Suriyelilerin, Kurban Bayramı dolayısıyla Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçişleri başladı.

Cem Genco   | 06.07.2021
Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Kurban Bayramı öncesi Suriye'ye geçişler başladı

Hatay

Bayramı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, erken saatlerden itibaren sınır kapısına geldi.

Suriyelilerin ülkelerine geçişleri, pasaport, ön kayıt belgesi, geçici koruma kimlik kartı veya yabancı tanıtma kartıyla sağlanıyor.

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçişlerin 18 Haziran'da tamamlanacağı, Türkiye'ye geri dönüşlerin ise 31 Aralık 2021'e kadar yapılabileceği öğrenildi.

Konya'dan Suriye'ye bayramı geçirmek için giden Mustafa Ahmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib'deki ailesine iki yıl sonra kavuşacağı için mutlu olduğunu söyledi.

Uzun süredir bu günü beklediğini aktaran Ahmet, kendilerine bu imkanı veren Türk yetkililere teşekkür etti.

İstanbul'dan gelen Muhammed Ali de İdlib'deki akrabalarına gittiğini ifade ederek, bayram ziyaretine gidebilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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