Cihangir merdivenleri Filistin bayrağı renklerine boyandı
Beyoğlu'ndaki Cihangir merdivenleri, Filistin bayrağının renkleriyle boyandı.
İstanbul
YediHilal Derneğinin İstanbul İl Temsilciliği, gökkuşağı renklerinin yer aldığı Cihangir merdivenlerini, İsrail'in saldırılarına tepki göstermek ve Gazze'ye destek olmak amacıyla Filistin bayrağı renklerine boyadı.
Yeni renkleriyle beğeni toplayan merdivenlerde, vatandaşlar fotoğraf çektirdi.
Öte yandan dernek sosyal medya hesabından "Cihangir merdivenleri böyle daha güzel" notuyla, merdivenlerin önceki ve sonraki halini paylaştı. Paylaşımda, merdivenlerin dik olan ayak basılmayan kısmına boyama yapıldığı ve asıl amaçlarının Filistin'i unutturmamak olduğu belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.