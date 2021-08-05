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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yurt dışı teşkilatı kuruluyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yurt dışı teşkilatı kurulmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla, yedi ülkede toplam 10 çevre ve şehircilik müşaviri görevlendirilebilecek.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 05.08.2021
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yurt dışı teşkilatı kuruluyor

Ankara

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yurt dışı teşkilatı kurulmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, Bakanlığa ait yurt dışı teşkilatı yapısı ve kadrolarının ihdası ile yurt dışı teşkilatı kurulabilecek.

Bu kapsamda Bakanlığa, yurt dışında görevlendirilmek üzere, 10 çevre ve şehircilik müşaviri kadrosu ihdas edildi. ABD, Belçika, Fransa, İsviçre, Kenya, Rusya ve Katar'ın yer aldığı 7 ülkede toplam 10 çevre ve şehircilik müşaviri görevlendirilebilecek.

Çevre ve şehircilik müşavirleri, özellikle çevre, iklim değişikliği ile mücadele ve şehircilik konularında Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) , Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Birleşmiş Milletler Çevre Programı UNEP ve HABİTAT Daimi temsilciliklerinde görev yapacak.

Karara göre, ABD BM Daimi Temsilciliğine 2, Belçika AB Daimi Temsilciliğine 2, Fransa OECD ve UNESCO Daimi temsilciliklerine birer, İsviçre BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilciliği, Kenya BM Çevre Programı UNEP ve HABİTAT Daimi Temsilciliği, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği ve Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğine birer müşavir görevlendirilebilecek.

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