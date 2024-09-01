Dolar
34.08
Euro
37.64
Altın
2,503.38
ETH/USDT
2,468.80
BTC/USDT
58,020.00
BIST 100
9,833.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın eşi Yasemen Yıldız için Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor.
logo
Gündem

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, İzmir Körfezi Bilim Kurulu oluşturuldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla, İzmir Körfezi'ndeki kirliliği mercek altına almak amacıyla İzmir Körfezi Bilim Kurulu oluşturuldu.

Ayşe Şensoy Boztepe  | 01.09.2024 - Güncelleme : 01.09.2024
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, İzmir Körfezi Bilim Kurulu oluşturuldu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının İzmir Körfezi'nde yaşanan toplu balık ölümleri ve yaygın kirliliği mercek altına aldığı, Bakan Kurum'un konuyla ilgili toplantı düzenleyerek bakanlık yetkililerinden İzmir Körfezi'ndeki incelemeleri içeren raporları dinlediği belirtildi.

Bakanlık yetkililerinin İzmir Körfezi'ndeki son incelemelerle ilgili raporların detaylı sunumunun ardından Kurum'un acil yapılması gerekenlerle ilgili yol haritası çıkarılması ve bilim insanları ile yetkililerle İzmir Körfezi Bilim Kurulu Heyeti'nin oluşturulması talimatını verdiği bildirilen açıklamada, "Alanında uzman bilim insanlarının katkı vereceği Bilim Kurulu ilk toplantısını bu hafta içinde İzmir'de yapacak. Toplantıya Bakan Kurum başkanlık edecek. Bakan Kurum ve Bilim Kurulu üyeleri balık ölümlerinin yaşandığı denizde de incelemelerde bulunacak." ifadeleri kullanıldı.

Bu kapsamda, Bilim Kurulunun ilk toplantısını 5 Eylül'de Bakan Kurum başkanlığında İzmir'de yapacağı belirtilen açıklamada, toplantıya ilgili kuruluşlar ve yerel yönetim temsilcilerinin de davet edileceği kaydedildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Bu toplantıda İzmir Körfezine acil 'nefes' sağlamak için yapılması gereken işlemleri içeren 'Acil Eylem Planı'nın açıklanması bekleniyor. Bakan Kurum daha sonra Bilim Kurulu üyeleriyle İzmir Körfezi'nde de incelemelerde bulunacak. Kurum'un, Bakanlığın İzmir Körfezi'nde yaptığı araştırmaların raporlarında yer alan detayları da kamuoyuyla paylaşması bekleniyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Tunç: Türkiye Yüzyılı'nı, adaletin yüzyılı yapmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz
Avcılar'da İETT otobüsü kaza yaptı, D-100 kara yolu Edirne istikameti trafiğe kapandı
Mardin'de düzenlenen "Gürz-11" operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi
Yurdun bazı kesimleri için sağanak uyarısı
Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 17 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, İzmir Körfezi Bilim Kurulu oluşturuldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, İzmir Körfezi Bilim Kurulu oluşturuldu

Diyarbakır'da 6 bin deprem konutunun yapımı tamamlandı

Çevre kuruluşları, AB'nin iklim hedeflerine dava açtı

İzmir Körfezi'ndeki kirlilik en çok dip balıklarını öldürüyor

İzmir Körfezi'ndeki kirlilik en çok dip balıklarını öldürüyor
Türkiye'nin "en yaşlı" meşe ağacı 11 asrı aşkın süredir göğe uzanıyor

Türkiye'nin "en yaşlı" meşe ağacı 11 asrı aşkın süredir göğe uzanıyor
İzmir Körfezi'nde balık tutulmaması için uyarıcı afişler asıldı

İzmir Körfezi'nde balık tutulmaması için uyarıcı afişler asıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet