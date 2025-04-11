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Cevdet Yılmaz'dan trafik kazasında şehit olan polis ve Cumhurbaşkanlığı personeli için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru İbrahim Güney ile Cumhurbaşkanlığı personeli Ahmet Ülger için taziye mesajı yayımladı.

Fırat Taşdemir  | 11.04.2025 - Güncelleme : 11.04.2025
Cevdet Yılmaz'dan trafik kazasında şehit olan polis ve Cumhurbaşkanlığı personeli için taziye mesajı

Ankara

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Anadolu Otoyolu Çamlıdere-Gerede mevkisinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan polisimiz İbrahim Güney ve Cumhurbaşkanlığı personelimiz Ahmet Ülger'e Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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Cevdet Yılmaz'dan trafik kazasında şehit olan polis ve Cumhurbaşkanlığı personeli için taziye mesajı
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