Dolar
37.99
Euro
41.62
Altın
3,037.42
ETH/USDT
1,792.70
BTC/USDT
82,981.00
BIST 100
9,379.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cep telefonu kullanımı ve yakın takip nedeniyle bir haftada 16 bin 607 sürücüye işlem

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin 7 gününde yakın takip ve cep telefonu kullanımı nedeniyle trafik kurallarını ihlal eden 16 bin 607 sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 05.04.2025 - Güncelleme : 05.04.2025
Cep telefonu kullanımı ve yakın takip nedeniyle bir haftada 16 bin 607 sürücüye işlem

Ankara

Bakan Yerlikaya, "Lütfen trafikte takip mesafemizi koruyalım" başlığı ile sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yakın takibin ve seyahat halindeyken cep telefonu kullanımının, arkadan çarpma kazalarının en önemli nedenlerinden olduğunu belirtti.

Yerlikaya, "Bayram tatilinin 7 gününde arkadan çarpma kazalarının en önemli sebeplerinden olan yakın takip ve cep telefonu kullanımı nedeniyle trafik kuralını ihlal eden 16 bin 607 sürücüye işlem yapıldı." bilgisini paylaştı.

Arkadan çarpmanın çoğunlukla yetersiz takip mesafesi nedeniyle meydana geldiğini kaydeden Yerlikaya, bu ihlalin ölümcül kazalara da yol açabileceğini, Karayolları Trafik Kanunu'nun 73. maddesi gereğince direksiyon başında telefon kullanmanın yasak olduğunu ifade etti.

Yerlikaya, trafik kurallarına harfiyen uyulması ve yoğun trafikte, ani duruşların yaşanabileceği alanlarda takip mesafesinin korunması gerektiğini vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cep telefonu kullanımı ve yakın takip nedeniyle bir haftada 16 bin 607 sürücüye işlem
Antalya'da 2 yaşındaki kızları kreşteki çocuklar tarafından darbedilen aile şikayetçi oldu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından sosyal medyadan yardım isteyen kadınla ilgili açıklama
Yollarda bayram tatili dönüşü yoğunluğu yaşanıyor
Meteorolojiden Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı

Benzer haberler

Cep telefonu kullanımı ve yakın takip nedeniyle bir haftada 16 bin 607 sürücüye işlem

Cep telefonu kullanımı ve yakın takip nedeniyle bir haftada 16 bin 607 sürücüye işlem

Bayram tatilindeki trafik kazalarında 7 günde 62 kişi hayatını kaybetti

19-27 Mart'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 1044 şüpheliden 516'sı tutuklandı

FETÖ'ye yönelik 27 ildeki operasyonlarda 73 şüpheli yakalandı

FETÖ'ye yönelik 27 ildeki operasyonlarda 73 şüpheli yakalandı
Bayram tatilindeki trafik kazalarında 6 günde 57 kişi hayatını kaybetti

Bayram tatilindeki trafik kazalarında 6 günde 57 kişi hayatını kaybetti
Gürcistan'a kaçan 8 şüpheli Türkiye'ye getirildi

Gürcistan'a kaçan 8 şüpheli Türkiye'ye getirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet