Dolar
35.46
Euro
36.61
Altın
2,707.45
ETH/USDT
3,332.70
BTC/USDT
99,159.00
BIST 100
9,761.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cenazeye gidenlerin bulunduğu minibüs sulama kanalına düştü, 10 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde cenazeye gidenlerin bulunduğu minibüsün sulama kanalına düşmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

Recep Bilek, Tuğçe Turgu  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
Cenazeye gidenlerin bulunduğu minibüs sulama kanalına düştü, 10 kişi yaralandı

Samsun

Ümraniye Belediyesine ait Necmeddin Atala'nın (44) kullandığı 34 BUU 028 plakalı, cenazeye gidenlerin bulunduğu minibüs, Samsun-Ordu kara yolu Dalbahçe mevkiinde refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpıp yolun sağındaki sulama kanalına düştü.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Şükriye (57) ve Havva Gümüşler (55), Hatice Uzunismail (61), Kadriye (27), İsmail (69), Hatice (55) ve Meryem Zehra Kanberoğlu (17), Dursune Şenkul (67) ile Veysi Süretti (45) yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: 2024 yılında 54,7 milyar lira evde bakım yardımı ödemesi gerçekleştirdik
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 30'a çıktı
İzmir'de maaşları eksik yatan Konak Belediyesi çalışanları "uyarı eylemi" yaptı
1 Ocak 2024'ten bugüne kadar 3 bin 226 terörist etkisiz hale getirildi
Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın yeniden yargılanmasına başlandı

Benzer haberler

Cenazeye gidenlerin bulunduğu minibüs sulama kanalına düştü, 10 kişi yaralandı

Cenazeye gidenlerin bulunduğu minibüs sulama kanalına düştü, 10 kişi yaralandı

Bayram amca çaldığı enstrümanlarla yaşlılara moral veriyor

Evine kurduğu stüdyoda Filistin için şarkı sözü yazıp seslendirdi

Günde 4 bin 500 kişiye yemek hazırlayan meslek lisesi 38 milyon lira ciroya ulaştı

Günde 4 bin 500 kişiye yemek hazırlayan meslek lisesi 38 milyon lira ciroya ulaştı
Mardin'de işçi servisi ve kamyonun çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Mardin'de işçi servisi ve kamyonun çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı
Samsun Devlet Opera ve Balesi "Okulumuz Orman" oyununu sahneleyecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi "Okulumuz Orman" oyununu sahneleyecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet