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"Çember 21" operasyonlarında aranan 4 bin 491 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde son 5 günde aranan kişilere yönelik düzenlenen "Çember-21" operasyonlarında, çeşitli suçlardan aranan 4 bin 491 firarinin yakalandığını bildirdi.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 19.08.2024 - Güncelleme : 19.08.2024
"Çember 21" operasyonlarında aranan 4 bin 491 kişi yakalandı

Ankara

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, 81 ilde 5 günde çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik operasyonlar düzenlendi. Hakkında arama kaydı bulunan 4 bin 491 firari gözaltına alındı.

Bu kişilerden 4 bin 455'i 5 yıla kadar, 19'unun 5-10 yıl arası,17'sinin ise 10 yıl ve üzeri süredir arandığı tespit edildi.

Yakalananlardan 690'ının hırsızlık, 291'inin dolandırıcılık, 130'unun yağma, 118'inin adam öldürme, 128'inin cinsel suçlardan, 860'ının narkotik suçlardan, 26'sının terör suçlarından ve 400'ünün kaçakçılık ve organize suçları ve 1848'inin diğer suçları işledikleri için arandığı belirlendi.

Söz konusu firarilerin yakalanarak adalete teslim edildiğini belirten Bakan Yerlikaya, "Operasyonları yöneten valilerimizi, kaymakamlarımızı, il jandarma komutanlarımızı, il emniyet müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan polislerimizi, jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

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