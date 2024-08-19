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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 19.08.2024 - Güncelleme : 19.08.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde düzenlenecek Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Merkezi'nde Dünya İnsani Yardım Günü Programı ile CerModern'de düzenlenecek Kristal Ayaklar Ödül Töreni'ne katılacak.

(Ankara/14.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yenişehir ilçesinde esnafı ve belediyeyi ziyaret edecek, Karacabey ilçesinde çiftçilerle buluşacak, belediyeye ziyarette bulunacak.

(Bursa/15.15/15.45/18.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ikinci çeyreğine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

(Ankara)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilim izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir araya gelecek.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)


GÜNCEL

1- İzmir, Aydın, Manisa, Uşak ve Muğla'daki orman yangınlarını söndürme çalışmaları takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 2. haftası Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa ve Eyüpspor-Sipay Bodrum FK maçlarıyla tamamlanacak.

(Hatay/İstanbul/21.00) (Fotoğraflı)

2- Trendyol 1. Lig'in 2. haftası, Amed Sportif Faaliyetler-Uğur Okulları İstanbulspor maçıyla sona erecek.

(Diyarbakır/21.00) (Fotoğraflı)

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