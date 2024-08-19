Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde düzenlenecek Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Merkezi'nde Dünya İnsani Yardım Günü Programı ile CerModern'de düzenlenecek Kristal Ayaklar Ödül Töreni'ne katılacak.
(Ankara/14.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yenişehir ilçesinde esnafı ve belediyeyi ziyaret edecek, Karacabey ilçesinde çiftçilerle buluşacak, belediyeye ziyarette bulunacak.
(Bursa/15.15/15.45/18.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ikinci çeyreğine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilim izleniyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir araya gelecek.
(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- İzmir, Aydın, Manisa, Uşak ve Muğla'daki orman yangınlarını söndürme çalışmaları takip ediliyor.
(Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 2. haftası Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa ve Eyüpspor-Sipay Bodrum FK maçlarıyla tamamlanacak.
(Hatay/İstanbul/21.00) (Fotoğraflı)
2- Trendyol 1. Lig'in 2. haftası, Amed Sportif Faaliyetler-Uğur Okulları İstanbulspor maçıyla sona erecek.
(Diyarbakır/21.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.