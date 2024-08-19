Hava araçları bu yıl çıkan yangınlara müdahale için 6 bin 887 saat uçuş yaptı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 1 Ocak 2024'ten bu yana çıkan yangınlarda, hava araçlarının 6 bin 887 saat uçuş yaparak söndürme faaliyetlerinde bulunduğunu açıkladı.
Ankara
Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'de, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar 2 bin 424'ü orman olmak üzere, kırsal alan ve orman yangını olarak toplam 5 bin 314 yangın çıktığı belirtilerek şunlar kaydedildi:
- Bakan Yumaklı: Şu an için bizi endişeye sevk edecek herhangi bir yangın yok
- Orman yangınlarına müdahale için hava araçları iki günde 2 bin 134 sorti yaptı
- İletişim Başkanlığı, orman yangınlarını söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi
- MSB 13 helikopterle orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek veriyor
- Bakan Kurum, orman yangınlarına ilişkin hasar tespit çalışmalarını açıkladı
"Bu yangınlarda ülkemizin sahip olduğu hava araçları 6 bin 887 saat uçuş gerçekleştirdi. Hava araçları toplam 24 bin 335 sorti yaptı. Bu sortilerde 88 bin 345 ton su, alevleri söndürmek için havadan atıldı. Ormanın kahramanları, Yeşil Vatan için cansiparane mücadele ediyor."
Paylaşımda, hava araçlarının yangın söndürme çalışmalarına ilişkin görüntülere de yer verildi.
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Türkiye’de, 1 Ocak 2024’ten bugüne kadar 2.424’ü orman olmak üzere, kırsal alan ve orman yangını olarak toplam 5.314 yangın çıktı.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) August 18, 2024
Bu yangınlarda ülkemizin sahip olduğu hava araçları 6.887 saat uçuş gerçekleştirdi.
Hava araçları toplamda 24.335 sorti yaptı.
Bu sortilerde… pic.twitter.com/G81OKkFfOw