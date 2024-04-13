Dolar
32.36
Euro
34.43
Altın
2,344.19
ETH/USDT
3,254.00
BTC/USDT
67,569.00
BIST 100
9,814.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Çember-17 operasyonlarında aranan 2 bin 756 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde 4 gün boyunca düzenlenen Çember-17 operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 2 bin 756 kişinin yakalandığını bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 13.04.2024 - Güncelleme : 13.04.2024
Çember-17 operasyonlarında aranan 2 bin 756 kişi yakalandı

Ankara

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, ülke genelinde il jandarma komutanlıkları, il emniyet müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından arama kaydı olan kişilere yönelik 4 gün boyunca Çember-17 operasyonları düzenlendi.

Yol aramaları, ev ve iş yerleri baskınları ile kimlik kontrolleri yapılan operasyonlarda, arama kaydı bulunan 2 bin 756 firari yakalandı.

Yakalananlardan 2 bin 736'sının 5 yıla kadar, 14'ünün 5 ile 10 yıl arası ve 6'sının 10 yılı aşkın süredir arandığı belirlendi.

Bu kişilerden 456'sının hırsızlık, 398'inin narkotik, 316'sının kaçakçılık ve organize, 228'inin dolandırıcılık, 96'sının yağma, 75'inin cinsel, 30'unun cinayet, 19'unun terör ve 1138'inin diğer suçlardan arandıkları tespit edildi.

13.04.2024


Yerlikaya, operasyonlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Firari suçlularla mücadelemiz bayram tatilinde de devam ediyor. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Operasyonları yöneten valilerimizi, kaymakamlarımızı, il jandarma komutanlarımızı, il emniyet müdürlerimizi, sahil güvenliğimizi ve operasyonlara katılan polislerimizi, jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çember-17 operasyonlarında aranan 2 bin 756 kişi yakalandı
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
Teleferik kazasıyla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İsrail'in TRT ekibine saldırısına tepki

Benzer haberler

Çember-17 operasyonlarında aranan 2 bin 756 kişi yakalandı

Çember-17 operasyonlarında aranan 2 bin 756 kişi yakalandı

Bayram tatilinin 6 gününde trafik kazalarında 48 kişi yaşamını yitirdi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Konya'da şehit ailelerini ziyaret etti

Bayram tatilinin 5 gününde trafik kazalarında 38 kişi öldü, 5 bin 26 kişi yaralandı

Bayram tatilinin 5 gününde trafik kazalarında 38 kişi öldü, 5 bin 26 kişi yaralandı
"Bozdoğan-23" operasyonlarında 32 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi

"Bozdoğan-23" operasyonlarında 32 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi
Bölücü terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-24" operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı

Bölücü terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-24" operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet