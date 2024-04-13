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Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem

Aykut Karadağ  | 13.04.2024 - Güncelleme : 13.04.2024
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem

Ankara

Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı saat 05.23'te, 5,68 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Sarsıntının merkez üssünün Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine uzaklığı, 246,77 kilometre olarak ölçüldü.

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