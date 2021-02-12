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Kastamonu'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kastamonu'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. KASTAMONU VALİSİ ÇAKIR'IN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Özgür Alantor   | 12.02.2021
Kastamonu'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Kastamonu

Kastamonu Valisi Avni Çakır, AA muhabirine, sabah saatlerinde il genelinde hissedilen bir depremin meydana geldiğini söyledi.

Can ve mal kaybı konusunda şu ana kadar kendilerine gelen bir ihbarın olmadığını belirten Çakır, "Tüm ilçelere ulaştık. Herhangi can ve mal kaybımız bulunmuyor. Bir saate kadar daha detaylı bir bilgi vereceğiz." dedi

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