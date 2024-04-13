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Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde meydana gelen teleferik kazasında kurtarma çalışmaları devam ediyor Antalya’nın Konyaaltı ilçesindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde meydana gelen kazada mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor Tünektepe Teleferik Tesisi'nde meydana gelen kazada kurtarma çalışmaları devam ediyor
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 13.04.2024 - Güncelleme : 13.04.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)


GÜNCEL

1- Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Antalya) (Fotoğraflı/Görüntülü)


SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 32. haftasına Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor, Beşiktaş-Yılport Samsunspor, MKE Ankaragücü-Gaziantep FK ve Yukatel Adana Demirspor-Mondihome Kayserispor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/19.00/Ankara/16.00/Adana/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol 1. Lig'in 30. haftası, Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği, Boluspor-Ümraniyespor ve Altay-Ahlatcı Çorum FK maçlarıyla sürecek.

(Ankara/13.30/Bolu/16.00/İzmir/19.00) (Fotoğraflı)

3- TFF 2. Lig'de 35. hafta, Beyaz Grup'ta 3, Kırmızı Grup'ta ise 2 maçla başlayacak.

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftası, Pınar Karşıyaka-Reeder Samsunspor, Onvo Büyükçekmece Basketbol-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ve Bahçeşehir Koleji-Galatasaray Ekmas maçlarıyla başlayacak.

(İzmir/13.00/İstanbul/15.30/18.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

6- Voleybol Sultanlar Ligi'nin play-off 5-6'ncılık ikinci maçında Kuzeyboru, Galatasaray Daikin'i, 7-8'incilik ikinci maçında ise Nilüfer Belediyespor, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u konuk edecek.

(Aksaray/Bursa/14.00) (Fotoğraflı)

7- Hentbolda HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonunun yarı finalinde Beykoz Belediyespor-Beşiktaş Safi Çimento ve Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto maçları yapılacak.

(Ankara/14.00/16.30) (Fotoğraflı)



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