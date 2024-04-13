Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Antalya) (Fotoğraflı/Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 32. haftasına Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor, Beşiktaş-Yılport Samsunspor, MKE Ankaragücü-Gaziantep FK ve Yukatel Adana Demirspor-Mondihome Kayserispor maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/13.30/19.00/Ankara/16.00/Adana/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Trendyol 1. Lig'in 30. haftası, Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği, Boluspor-Ümraniyespor ve Altay-Ahlatcı Çorum FK maçlarıyla sürecek.
(Ankara/13.30/Bolu/16.00/İzmir/19.00) (Fotoğraflı)
3- TFF 2. Lig'de 35. hafta, Beyaz Grup'ta 3, Kırmızı Grup'ta ise 2 maçla başlayacak.
4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftası, Pınar Karşıyaka-Reeder Samsunspor, Onvo Büyükçekmece Basketbol-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ve Bahçeşehir Koleji-Galatasaray Ekmas maçlarıyla başlayacak.
(İzmir/13.00/İstanbul/15.30/18.00) (Fotoğraflı)
5- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
6- Voleybol Sultanlar Ligi'nin play-off 5-6'ncılık ikinci maçında Kuzeyboru, Galatasaray Daikin'i, 7-8'incilik ikinci maçında ise Nilüfer Belediyespor, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u konuk edecek.
(Aksaray/Bursa/14.00) (Fotoğraflı)
7- Hentbolda HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonunun yarı finalinde Beykoz Belediyespor-Beşiktaş Safi Çimento ve Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto maçları yapılacak.
(Ankara/14.00/16.30) (Fotoğraflı)
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