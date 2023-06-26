Dolar
26.00
Euro
28.37
Altın
1,924.35
ETH/USDT
1,843.70
BTC/USDT
30,083.00
BIST 100
5,732.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Çekmeköy'de meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı

Çekmeköy'de bir evde tadilat sırasında meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Tansel Parlak, Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 26.06.2023 - Güncelleme : 26.06.2023
Çekmeköy'de meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı Fotoğraf: Tansel Parlak - AA

İstanbul

Mehmet Akif Mahallesi Sultan Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın boş olan giriş katındaki dairede tadilat sırasında patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken İGDAŞ ekipleri de binayı kontrol etti.

Patlama sırasında evde bulunan ve yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Doğal gazdan kaynaklandığı değerlendirilen patlama nedeniyle dairede büyük çaplı hasar oluştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerde elde ettiği başarıdan ötürü Miçotakis'i tebrik etti
Sivas'ta ağıla giren kurt 59 koyunu telef etti
Dışişleri Bakanı Fidan, Karadağ Başbakan Yardımcısı Ervin İbrahimovic ile görüştü
FETÖ firarisi Asiye Gülen tutuklandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan güvenlik korucusu Öneryıldız için taziye mesajı

Benzer haberler

Çekmeköy'de meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı

Çekmeköy'de meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet