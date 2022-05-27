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Çavuşoğlu: Terörün her türü ile mücadele edilmesine yönelik kararlılık yeni stratejik konseptte yer almalı

Mehmet Şah Yılmaz   | 27.05.2022
Çavuşoğlu: Terörün her türü ile mücadele edilmesine yönelik kararlılık yeni stratejik konseptte yer almalı

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın ardından Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, "Terörün her türü ile mücadele edilmesine yönelik kararlılık (NATO'da hazırlanan) yeni stratejik konseptte yer almalıdır." dedi.

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