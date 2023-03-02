Dolar
18.89
Euro
20.07
Altın
1,832.94
ETH/USDT
1,640.00
BTC/USDT
23,365.00
BIST 100
5,301.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Çanakkale'de kuraklık nedeniyle su kullanımına 30 Nisan'a kadar kısıtlama getirildi

Çanakkale ve bölgesinde yaşanan kuraklık nedeniyle su kullanımına yönelik tedbirler alındı.

Burak Akay   | 02.03.2023
Çanakkale'de kuraklık nedeniyle su kullanımına 30 Nisan'a kadar kısıtlama getirildi Fotoğraf: Burak Akay / AA

Çanakkale

Çanakkale Belediyesinden yapılan açıklamada, kentin içme, kullanma ve tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan 54 milyon 115 bin metreküp kapasiteli Atikhisar Barajı'ndaki su miktarının 23 milyon metreküpe düştüğü duyuruldu.

Yaşanan kuraklık ve barajda su miktarının azalması nedeniyle Çanakkale Belediyesi Encümeninin su kullanımıyla ilgili bazı kararlar alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konut ve iş yeri önlerinin ve içlerinin hortumla yıkanmasının yasaklanmasına, yüksek su tüketimi olan sanayi tesislerinde suyun tasarruflu kullanılabilmesi için mevcut kullanımları göz önüne alınarak kısıtlamaya gidilmesine, halı ve kilim yıkamalarının yasaklanmasına, şehir şebeke suyu ile hortumla araba yıkanmasının yasaklanmasına, oto kuaför ve yıkama işletmelerinde su tüketiminin aylık 20 metreküp olarak uygulanmasına, halı yıkama, hamam, tuvalet gibi su tüketimi yüksek olan iş yerlerinde ön ödemeli elektronik sayaç takılmasına, yer altı suyu kullanımı varsa mekanik sayaç takma mecburiyetinin getirilmesine, böylece yer altı su kullanımının tespitinin yapılmasına, bahçe sulamalarının sabah ve akşam, mümkünse kuyu suyu ile ve yağmurlama/damlama sistemleri kullanılarak yapılmasına, park, bahçe, yeşil alan, tarımsal amaçlı üretim yapılan yerlerde sulamaların kısıtlanmasına, acil sulama ihtiyacı olan yerlerin yağmurlama, damlama sulama ile su kullanımının minimuma indirilmesine karar verilmiştir."

Kararların 30 Nisan'a kadar geçerli olacağı bildirilen açıklamada, su tasarrufuna yönelik tedbirlere uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nca cezai işlem yapılmasına oy birliğiyle karar verildiği ifade edildi.

Bu arada, Çanakkale merkezdeki Salihler Barajı ile Bayramiç Barajı'nda kuraklık nedeniyle yaşanan su azlığı dronla görüntülendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar hakkında 154 yıla kadar hapis istemi
Milli Savunma Bakanı Akar, Hırvat mevkidaşı Banozic ile görüştü
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Adıyaman'da çocukların yüzünü güldürüyor
Azerbaycan arama kurtarma ekipleri ülkelerine uğurlanıyor
Adıyaman'da depremden kurtulan sosyolog ihtiyacı olanların yardımına koştu

Benzer haberler

Çanakkale'de kuraklık nedeniyle su kullanımına 30 Nisan'a kadar kısıtlama getirildi

Çanakkale'de kuraklık nedeniyle su kullanımına 30 Nisan'a kadar kısıtlama getirildi

Trakya çiftçisinin gözü verimli bir sezon için yağmur bulutlarında

1915 Çanakkale Köprüsü'nde görevli ekipler Kahramanmaraş'ta konteyner kent kuruyor

UNHCR: Somali, Etiyopya ve Kenya'da yaklaşık 332 bin kişi acil gıda yardımına ihtiyaç duyuyor

UNHCR: Somali, Etiyopya ve Kenya'da yaklaşık 332 bin kişi acil gıda yardımına ihtiyaç duyuyor
Yalova'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nda su seviyesi yüzde 25 olarak ölçüldü

Yalova'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nda su seviyesi yüzde 25 olarak ölçüldü
Fransa'da hükümet, kuraklık riski nedeniyle "su kullanımı için tasarruf" talimatı verdi

Fransa'da hükümet, kuraklık riski nedeniyle "su kullanımı için tasarruf" talimatı verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet