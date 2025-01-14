Çanakkale'de fırtına nedeniyle yarın bazı feribot seferleri iptal edildi
Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale
Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda Gökçeada'dan 07.00 ve 13.00 saatlerindeki seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.
Açıklamada, Kabatepe'den saat 09.00, 15.00 ve 19.00 ile Gökçeada'dan saat 11.00 ve 17.00 saatlerindeki seferlerin yapılacağı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.