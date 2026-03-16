Çanakkale'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gemileri ziyarete açıldı
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı gemiler ziyarete açıldı.
18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü dolayısıyla kentte etkinlikler düzenlenmeye devam ediliyor.
Etkinlikler kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş gemileri TCG Heybeliada, TCG Kınalıada ve TCG Ayvalık kapılarını ziyaretçilere açtı.
Vatandaşların, açıkta demirli bulunan TCG Heybeliada ve TCG Kınalıada korvetlerine Çanakkale İskelesi'ndeki askeri botlar aracılığıyla ulaşması sağlanıyor. TCG Ayvalık gemisi ise Çanakkale İskelesi'nde bulunuyor.
Vatandaşlar askeri gemileri mihmandarlar eşliğinde gezip geminin kabiliyetleri hakkında bilgi ediniyor.
TCG Ayvalık'ı ziyaret eden Ahmet Ermin, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümünde askeri gemileri gezme fırsatı sunduğunu belirterek, "Şu anda Türk ordumuzun bu şekilde gemilerinin olduğunu görmek ve bunu deneyimlemek çok güzel. Allah ordumuza zeval vermesin." dedi.
Ailesiyle gemiyi gezen Yakup Serkan Barkol ise TCG Ayvalık'ı gezmenin heyecan verici olduğunu dile getirerek, "Donanmamızda böyle güzel gemilerin olması çok gurur verici. Çocukları getirdik bu ruhu hissetsinler diye. 18 Mart Zaferi'ni tabii ki burada savaşan Mehmetçiklerimiz kadar hissetmeseler bile en azından bu güzel duyguyu şimdiden damarlarında hissedebilsinler diye bu zaferi kutlamak için İstanbul'dan geldik." diye konuştu.
Askeri gemiler yarın da ziyaret edilebilecek.