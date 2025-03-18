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Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünde trenlerde hoşaf ve ekmek dağıtıldı

18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünde, trenlerde Çanakkale Savaşı'nda Mehmetçiğin azığı olan hoşaf ve ekmek dağıtımı yapıldı.

Mustafa Çalkaya  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünde trenlerde hoşaf ve ekmek dağıtıldı

Ankara

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünde, yüksek hızlı trenlerde o dönemin zorlu şartlarında bağımsızlık mücadelesi veren Mehmetçiğin azığı olan üzüm hoşafı ve ekmek menüsü, yolculara verildi.

Kahramanları bir kez daha minnetle anmak, genç kuşakların tarihini bilmesi ve o dönemi hissetmesi adına dağıtılan azığı alan yolcular, duygulu anlar yaşadı.

Üzüm hoşafı ve ekmek menüsü Ankara İstanbul YHT, Ankara Konya YHT ve Ankara Sivas YHT'de olmak üzere, toplam 1500 yolcuya sunuldu.

Ayrıca 18 Mart'ta sefer yapan tüm YHT'lerde, "Bugün ayrıca, tarihimizin en büyük kahramanlık destanlarından biri olan Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünü idrak ediyoruz. 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe altın harflerle yazdıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şanlı ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun." anonsu yapıldı.

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