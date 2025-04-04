Dolar
38.01
Euro
42.06
Altın
3,097.88
ETH/USDT
1,777.70
BTC/USDT
82,345.00
BIST 100
9,354.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP Genel Merkezi'ndeki partilileri selamladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem

Çanakkale Boğazı'nda batan "Dumlupınar" ve "Atılay" denizaltılarında şehit olan denizciler anıldı

Burak Akay  | 04.04.2025 - Güncelleme : 04.04.2025
Çanakkale Boğazı'nda batan "Dumlupınar" ve "Atılay" denizaltılarında şehit olan denizciler anıldı Fotoğraf: Burak Akay/AA

Çanakkale

Çanakkale Boğazı'nda 4 Nisan 1953'te Nara Burnu önlerinde İsveç bayraklı gemiyle çarpıştıktan sonra batan "TCG Dumlupınar" denizaltısında şehit olan 81 denizci ile 14 Temmuz 1942'de Çanakkale Morto Koyu'nda batan "TCG Atılay" denizaltısında şehit olan 39 denizci için anma törenleri yapıldı.

İlk törende, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Timur Yılmaz ve ilk kadın amiral Tuğamiral Gökçen Yılmaz tarafından "TCG Pirireis" denizaltısından "Dumlupınar"ın battığı noktaya çelenk bırakıldı.

Şehitler anısına gemiden sirenler çalındı. Davetliler, töreni "TCG Karabiga" gemisiyle denize açılarak izledi.

Nara Barbaros Şehitliği'ndeki törende ise saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Deniz Üsteğmen Selman Çetin'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından İl Müftüsü Mustafa Bilgiç dua etti.

Vali Toraman, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mustafa Kaya, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Serhat Sözbir, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile protokol üyeleri, gaziler ve şehit yakınları, şehitliği ziyaret edip karanfil bıraktı.

Buradaki törenin ardından Çanakkale Boğazı'nın derinliklerindeki Dumlupınar ve Atılay denizaltıları şehitlerini anmak üzere Pirireis, Hızırreis, 1. İnönü, Burak Reis, Çanakkale, Gür, Anafartalar, Sakarya, Preveze, Dolunay, Doğanay ve Yıldıray denizaltılarının katılımıyla Çanakkale Boğazı geçişi icra edildi. Boğazdan 12 denizaltının katılımıyla yapılan anma geçişini vatandaşlar, Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı bahçesinden ve Kordon Boyu'ndan izledi.

Türk Deniz Kuvvetlerine ait "Dumlupınar" denizaltısı 4 Nisan 1953'te NATO manevralarından dönerken Çanakkale Boğazı'nda "Naboland" adlı İsveç gemisiyle çarpışarak batmış, 81 Türk denizcisi şehit olmuştu. Bu facianın ardından 4 Nisan tarihi "Deniz Şehitlerini Anma Günü" ilan edilmişti.

Morto Koyu'nda 17 Temmuz 1942'de test faaliyetleri esnasında mayına çarparak batan "Atılay" denizaltısında ise 39 denizci şehit olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden yurdun bazı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı
Çanakkale Boğazı'nda batan "Dumlupınar" ve "Atılay" denizaltılarında şehit olan denizciler anıldı
Dışişleri Bakanlığı, NATO'nun 76. yıl dönümünü kutladı
İstanbul Havalimanı'nda bayram tatili dönüş yoğunluğu
İngiltere'den Hindistan'a giderken rahatsızlanan yolcu için Diyarbakır'a acil iniş yapan uçak havalandı

Benzer haberler

Çanakkale Boğazı'nda batan "Dumlupınar" ve "Atılay" denizaltılarında şehit olan denizciler anıldı

Çanakkale Boğazı'nda batan "Dumlupınar" ve "Atılay" denizaltılarında şehit olan denizciler anıldı

Rus besteci Sergey Rahmaninov, 152. doğum gününde anıldı

Deniz Kuvvetleri 12 denizaltıyla "Çanakkale Boğaz Geçişi" yapacak

Çanakkale Deniz Müzesi, ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor

Çanakkale Deniz Müzesi, ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor
Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti

Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti
Çanakkale sahillerinde müsilaj görüldü

Çanakkale sahillerinde müsilaj görüldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet