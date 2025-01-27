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Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi trafiğine kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis sebebiyle çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu.

Çiğdem Münibe Alyanak  | 27.01.2025 - Güncelleme : 27.01.2025
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi trafiğine kapatıldı Fotoğraf: Bülent Ersöz/AA

Çanakkale

Boğaz açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kısıtlı görüş dolayısıyla saat 03.40 itibarıyla boğazdaki transit gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından transit gemi trafiğinin normale döneceği bildirildi.

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