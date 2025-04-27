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Çanakkale, Balıkesir ve Bursa için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa için fırtına uyarısında bulundu.

Şeyma Güven  | 27.04.2025 - Güncelleme : 27.04.2025
Çanakkale, Balıkesir ve Bursa için fırtına uyarısı

Ankara

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısı ile Bursa'nın batısında başlaması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 3 gün süreceği tahmin ediliyor.

Fırtınayla yaşanabilecek ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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