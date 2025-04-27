Çanakkale, Balıkesir ve Bursa için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa için fırtına uyarısında bulundu.
Ankara
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısı ile Bursa'nın batısında başlaması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 3 gün süreceği tahmin ediliyor.
Fırtınayla yaşanabilecek ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.