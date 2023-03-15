Dolar
18.99
Euro
20.03
Altın
1,935.54
ETH/USDT
1,625.30
BTC/USDT
24,223.00
BIST 100
5,121.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Medipol Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşındaki Gent maçına davet edilen kulüp başkanları, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Büyükçekmece Gölü'ndeki su oranı son 9 yılın en düşük seviyesine indi

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardan Büyükçekmece Gölü, yüzde 30,44 doluluk oranıyla son 9 yılın bu dönemine göre en düşük seviyesine indi.

İbrahim Halil Aktürk, Hasan Hüseyin Kul  | 15.03.2023 - Güncelleme : 15.03.2023
Büyükçekmece Gölü'ndeki su oranı son 9 yılın en düşük seviyesine indi Fotoğraf: Tayyib Hoşbaş/AA

İstanbul

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kentin su ihtiyacını karşılayan 10 barajın ortalama doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 35,21 seviyesine geriledi.

Kentin su ihtiyacını büyük oranda karşılayan barajlardan Büyükçekmece Gölü'ndeki su seviyesi, son 9 yılın en düşük seviyesine inerek yüzde 30,44 seviyesinde ölçüldü.

Toplam kapasitesi 148,94 milyon metreküp biriktirme hacmine sahip gölde, su miktarı bugün itibarıyla 45,34 milyon metreküp seviyesinde kayda geçti.

Büyükçekmece Gölü'nün, "15 Mart" tarihli doluluk oranı verilerine göre, 2015'te yüzde 97,7, 2016'da yüzde 74,73, 2017'de yüzde 82,79, 2018'de yüzde 89,74, 2019'da yüzde 99,04, 2020'de yüzde 41,31, 2021'de yüzde 62,44, 2022'de yüzde 83,36 olarak kaydedildi.

Gölde azalan su seviyesi havadan görüntülendi

Havadan görüntülenen Büyükçekmece Gölü'nde daha önce dolu olan bölgelerden suların çekildiği görüldü.

Gölde suların çekildiği yerdeki toprakların kuruduğu ve araçların bu yolu kullandığı gözlendi.

Bölge sakinlerinden Mehmet Konak, yağışların azalması nedeniyle kuraklık yaşandığını ve barajın suyunun çekildiğini belirterek, "Önceden su seviyesi yüksekti. İklim değişti, kuraklık başladı. Bu nedenle su azaldı. Yağış alması lazım ki eski seviyeyi görsün." ifadelerini kullandı.

Ömür Köroğolu ise zaman zaman göl kenarına gelerek piknik yaptıklarını dile getirerek, her geçen gün su seviyesinin belirgin şekilde azaldığına tanık olduğunu kaydetti.

Oktay Sayımoğlu da su oranının daha fazla düşmemesi için yetkililerin gerekli önlemleri almasını istedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adıyaman'da depremde yıkılan sitenin müteahhidi tutuklandı
Mehmetçik Şanlıurfa'da selde mahsur kalanların kurtarılması için köprü kurdu
Ukrayna, Tahıl Anlaşması hususunda desteği için Türkiye’ye teşekkür etti
Bakan Ersoy, Malatya'da çadırda kalan depremzedeleri ziyaret etti
Malatya'da depremde yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 39'a yükseldi

Benzer haberler

Büyükçekmece Gölü'ndeki su oranı son 9 yılın en düşük seviyesine indi

Büyükçekmece Gölü'ndeki su oranı son 9 yılın en düşük seviyesine indi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet