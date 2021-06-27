Euro
10.46
Dolar
8.76
BIST 100
1,391.86
Altın
1,781.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Büyükçekmece Gölü'ndeki kirliliğe ilişkin inceleme başlatıldı

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, kötü kokuların yayıldığı, balık ölümlerinin görüldüğü ve bulanık bir görüntünün hakim olduğu gölden numune aldı.

Çiğdem Münibe Alyanak,Fatih Çağlar Demirbaş   | 27.06.2021
Büyükçekmece Gölü'ndeki kirliliğe ilişkin inceleme başlatıldı

İstanbul

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Denetim ekipleri, medyada yer bulan görüntüler üzerine gölde bazı incelemelerde bulundu. Laboratuvarda detaylı şekilde incelemek üzere göl suyundan ve kıyıya vuran ölü balıklardan numune alındı.

Numunelerin incelenmesinin ardından kötü kokuların yayıldığı, balık ölümlerinin görüldüğü ve bulanık bir görüntünün hakim olduğu göldeki kirliliğin kaynağı ve nedeni tespit edilebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kovid-19'la mücadele kapsamında son bir haftada 5,7 milyon dozdan fazla aşı uygulandı
Türkiye'de yapılan toplam Kovid-19 aşı sayısı 47 milyon dozu geçti
ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 366 kişi hayatını kaybetti
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'dan Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı

Benzer haberler

Büyükçekmece Gölü'ndeki kirliliğe ilişkin inceleme başlatıldı

Büyükçekmece Gölü'ndeki kirliliğe ilişkin inceleme başlatıldı

ODTÜ'den Marmara'da 'derin' inceleme

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, şikayetler nedeniyle şebeke suyu analizi için 18 noktadan numune aldı