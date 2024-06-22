Büyükada'da bayram tatilinin bitimine bir gün kala yoğunluk yaşandı
Kurban Bayramı tatilinin son günlerini Büyükada'da geçirenler, denize girip mesire alanlarında piknik yaptı, adanın tarihi sokaklarını gezdi.
İstanbul
İstanbul'da 9 günlük tatil boyunca en çok ziyaret edilen yerlerden biri de Adalar oldu.
Tatilin sona ermesine bir gün kala çok sayıda kişi, Büyükada'nın yolunu tuttu. Sabahın erken saatlerinden itibaren adaya gitmek için yola çıkanlar, iskelelerde yoğunluk oluşturdu.
Kentte etkisini sürdüren sıcak havadan bunalanlardan bazıları, adanın plajlarında denize girerek serinlemeyi tercih ederken bazıları ise mesire yerleri ile sahil kesimindeki yeşil alanlarda ağaçların gölgesinde vakit geçirdi.
Kimileri tarihi ahşap köşk ve yapıların bulunduğu, renkli çiçeklerle bezeli nostaljik Büyükada sokaklarında yürümeyi tercih etti, kimileri de kiraladıkları bisikletlerle keyifli bir gezintiye çıktı. Ziyaretçiler doğayla iç içe olan ada sokaklarını gezerken hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.
Tatilciler Aya Yorgi Tepesi, Aya Yorgi Kilisesi, Lunapark, Reşat Nuri Güntekin Evi, Hamidiye Cami, Büyükada Edebiyat Müze Kütüphanesi gibi adanın tarihi ve sembol mekanlarını ziyaret etti.
Ziyaretçiler arasında yabancı turistlerin ve şehir dışından gelen vatandaşların da bulunduğu gözlendi.
Sabah saatlerine nazaran öğle vakti ziyaretçi sayısının arttığı Büyükada'da, dönüş için harekete geçenler, yine vapur iskelelerinde yoğunluğa neden oldu.
"Keyif aldığımız bir yer"
Yalova'dan günübirlik seyahat için oğluyla Büyükada'ya gelen Yasemin Karabulut, AA muhabirine, bayram tatilini burada değerlendirdiklerini söyleyerek adada kalabalık ve eğlenceli bir ortamın olduğunu dile getirdi.
Karabulut, "Keyif aldığımız bir yer, güzel vakit geçiriyoruz. Herkese de öneririz. Eğlenilebilecek bir yer. Güzel, keyifli bir gün. Hava da çok güzel. Biraz sıcak ama idare ediyoruz. Bayağı gezdik, kiliseleri, tarihi evleri... Özellikle sokaklardaki çiçeklerini çok seviyoruz." diye konuştu.
Kuzey Karabulut ise geziyi annesiyle dün akşam planladıklarını anlatarak "Çok hoşuma giden bir yer, küçük olması özellikle... Bir de arabalar olmadığı için hoşuma gidiyor burası." ifadelerini kullandı.
Bayram tatili için kızıyla Kayseri'den İstanbul'a gelen Handan Kabukçu, günübirlik gezmek için Büyükada'ya geldiklerini ama çok sevdikleri için burada kalmayı düşündüklerini söyledi.
İstanbul'u çok sevdiklerini ifade eden Kabukçu, "Çok güzel. Çok yoğun olacağını düşünmüştüm ama sanki dönüşler başlamış. Daha sakin, güzel." dedi.
Nefes Kabukçu, küçüklüğünde İstanbul'a geldiğini belirterek "Buraya gelip gezmek hoşuma gitti. Herkes gelsin. Adada gezilebilecek bir ortam var." değerlendirmesini yaptı.
İstanbul'da yaşayan Özgür Beşli ise Trabzon'dan bayram tatili için gelen ailesiyle adayı ziyaret ettiklerini anlattı.
Beşli, "Güzel, keyifli. Turladık, gezdik. Büyükada'nın sokakları güzel olduğu için sokak sokak gezdik. Öyle bir yemek yedik." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.