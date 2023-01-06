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Büyük bölümü donan Çıldır Gölü turistleri ağırlamaya devam ediyor

Soğuk havanın etkisiyle yüzeyinin büyük bölümü donan Çıldır Gölü, turistleri buz üzerinde ağırlamayı sürdürüyor.

Günay Nuh   | 06.01.2023
Büyük bölümü donan Çıldır Gölü turistleri ağırlamaya devam ediyor Fotoğraf: Günay Nuh - AA

Ardahan

Ardahan ile Kars arasındaki Çıldır Gölü'nün yüzeyi, son günlerde etkili olan dondurucu soğukların etkisiyle büyük oranda dondu.

Gölün, Ardahan'ın Çıldır ilçesinin Atalay mevkisindeki kıyısında buz kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Burada gölün buzlu yüzeyine çıkan turistler, yürüyüş yapıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, AA muhabirine, bu yıl havanın geç soğuduğunu, bu nedenle göldeki donmanın da geciktiğini söyledi.

Son günlerde soğuk havanın etkisiyle buz kalınlığının 10 santimetreyi bulduğunu ifade eden Azizoğlu, "Artık yerli ve yabancı turistlerimizi bekliyoruz. Bize sürekli gelen telefonlara rahatlıkla cevap verebiliyoruz artık. Çünkü gölümüz dondu, üstüne rahatlıkla çıkabiliyoruz. Gelenlerin en çok arzuladığı da buzun üstüne çıkmaktı. İnsanlar sabırsızlanıyordu." diye konuştu. 

Giresun'dan gelen Sevgi Aydın da donmuş gölün üzerinde yürüme keyfi yaşadıklarını belirterek, "Enteresan, çok değişik. İyi ki gelmişiz, iyi ki buzun üstüne çıkmışız." dedi.

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