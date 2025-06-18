Dolar
39.54
Euro
45.48
Altın
3,392.67
ETH/USDT
2,473.40
BTC/USDT
104,000.00
BIST 100
9,174.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
logo
Gündem

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde anızda başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde anızda başlayıp daha sonra ormanlık alana sıçrayan yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Saliha Nur Köksal, Osman Sak, Emin Alper, Fatih Çapkın, Sergen Sezgin  | 18.06.2025 - Güncelleme : 18.06.2025
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde anızda başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Fatih Çapkın/AA

Bursa

İlçeye bağlı Yörükler ve Girencik mahalleleri arasında anızda çıkan yangın, bitişiğindeki ormanlık alana sıçradı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, 3 helikopter, 44 araç ve 132 personelle söndürülmeye çalışılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eskişehir'de bir evin bodrum katında odunların arasına saklanan firari hükümlü yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kuruluşunun 43. yılını kutlayan Sahil Güvenlik Komutanlığımızı gönülden tebrik ediyorum
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde anızda başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor
Milli Savunma Bakanı Güler: Sınırlarımızdaki güvenlik tedbirleri artırılmıştır
Türkiye Belediyeler Birliğinde "Sismik Güçlendirme Semineri" düzenlendi

Benzer haberler

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde anızda başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde anızda başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet