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Bursa'daki davada savcı, çöp evde bulunan çocuğun teyzesi ve kuzeninin hapsini istedi

Bursa'da yaklaşık 2 yıl önce çöp evde bakımsız halde bulunan ve şu anda 10 yaşında olan C.M.A. adlı erkek çocuğunun teyzesi ve kuzeninin yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Elif Özlem Çelikler  | 10.05.2024 - Güncelleme : 10.05.2024
Bursa'daki davada savcı, çöp evde bulunan çocuğun teyzesi ve kuzeninin hapsini istedi

Bursa

Bursa 10. Ağır Ceza Mahkemesinde gizlilik kararı nedeniyle basına kapalı gerçekleştirilen duruşmaya, "kişiyi hürriyetten yoksun kılma", "ihmali davranışla kasten öldürmeye teşebbüs" ve "çocuğa karşı eziyet" suçlarından 30 yıl 6 aya kadar hapsi istenen tutuksuz sanık Kamuran Pınar A. (46) ve kızı suça sürüklenen çocuk E.Z.A. (17), taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili katıldı.

Cumhuriyet savcısının mütalaasında, sanık Kamuran Pınar A'nın "ihmali davranışla kasten öldürmeye teşebbüs" ve "çocuğa karşı cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetten yoksun kılma" suçlarından, suça sürüklenen çocuk E.Z.A'nın da "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı hürriyetten yoksun kılma" suçlarından cezalandırılmasını istediği öğrenildi.

Kamuran Pınar A. hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamına karar veren mahkeme heyetinin, avukatların mütalaaya karşı süre talebini kabul ederek duruşmayı ertelediği belirtildi.

Hastanede tedavi gördü

Bursa'daki dairesini Kamuran Pınar A'ya kiraya veren Aydın S, kirasını ödemeyen kadına dava açmış, mahkemenin evin tahliye edilmesine karar vermesinin ardından adrese giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırmıştı.

Evin kilidini değiştirerek mahkemenin tahliye kararına uymayan Kamuran Pınar A'nın emniyette ifadesine başvurulmuş, bu sırada çöplerle dolu evin temizlenmesi için haber verilen Nilüfer Belediyesi temizlik görevlileri, 2022'nin temmuz ayında kapısı kilitli bir odada çöplerin arasında sağlık durumu iyi olmadığı tespit edilen C.M.A'yı baygın halde bulmuştu.

Çocuğun annesinin Kamuran Pınar A'nın ablası Yasemin A. olduğu belirlenmiş, C.M.A. savcılık kararıyla Antalya'da yaşayan anneye teslim edilmişti. Daha sonra C.M.A. ile Kamuran Pınar A'nın kızı E.Z.A, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerince koruma altına alınmıştı. C.M.A, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedaviye alınmıştı.

Tutuklanan Kamuran Pınar A, yargılama devam ederken adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Sanık Kamuran Pınar A. ve kızı E.Z.A. hakkında ayrı davalar açılmış, aralarında fiili ve hukuki irtibat bulunan bu iki dosyanın birleştirilmesine karar verilmişti.


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