Bursa'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Bursa
İstanbul istikametine seyir halinde olan sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2'si otomobil, 2'si cip olmak üzere 4 araç, Kuzey Marmara Otoyolu Selçukgazi mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.