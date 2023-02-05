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Bursa'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Fatih Çapkın   | 05.02.2023
Bursa'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı Fotoğraf: Fatih Çapkın/AA

Bursa

İstanbul istikametine seyir halinde olan sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2'si otomobil, 2'si cip olmak üzere 4 araç, Kuzey Marmara Otoyolu Selçukgazi mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

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