Bursa'da tekstil mağazasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde faaliyet gösteren tekstil mağazasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Bursa
Anadolu Mahallesi Mercan Sokak'taki 4 katlı tekstil mağazasının çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı